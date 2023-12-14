Рост цен на яйца связан со «сбоем в работе правительства», заявил президент Владимир Путин во время прямой линии. Он уточнил, что спрос на эту продукцию увеличился, а объем ее производства остался прежним.

Путин отметил, что на ситуацию также повлиял и импорт куриных яиц, который не был вовремя открыт в должном объеме. «Турция предложила импорт открыть, из Беларуси предлагают. Но нужно было вовремя решить», — объяснил президент России.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — подчеркнул Путин.

С начала 2023 года, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 42,41%. В течение недели с 28 ноября по 4 декабря цены на них выросли на 4,2%. В середине ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проверит обоснованность повышения стоимости куриных яиц, а в декабре предложила штрафовать крупные компании за необоснованное завышение стоимости определенных товаров.

Список товаров, на которые будет распространяться закон, должно установить правительство. Однако «Известия» предположили, что в перечень войдут «социально значимые» продукты, среди которых есть в том числе и яйца. 8 декабря генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам провести проверку деятельности производителей и продавцов на предмет завышения цен.

Какие продукты сильнее всего подорожали в России за год, RTVI рассказывал здесь.

Среди прочего, на фоне роста цен на яиц вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу увеличить производство курицы и яиц. Также правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импорт яиц в страну. В Минэкономразвития уточнили, что действующая ввозная пошлина на яйца составляет 15%. Предполагается, что льготные нулевые пошлины будут действовать в период с 1 января по 30 июня 2024 года, за который поставщики успеют импортировать 1,2 млрд яиц.