Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила штрафовать крупные компании за необоснованное завышение стоимости определенных товаров. Об этом со ссылкой на подготовленный надзорным ведомством и переданный в правительство законопроект пишут «Известия».

Проработать соответствующую инициативу поручал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В законопроекте указаны критерии нарушения, за которое предлагается ввести штрафы, — повышение цены до 30% на срок до 60 дней, не имеющее обоснования, связанного с экономическими факторами (сезонность, изменение стоимости сырья и/или комплектующих, скачки спроса и предложения).

Список товаров, на которые будет распространяться действие закона, должно составить правительство. «Известия» предполагают, что в перечень войдут «социально значимые продукты» — хлеб, яйца, молоко, мясо и другие.

ФАС собирается оценивать обоснованность цен, исходя из информации, предоставляемой Минэкономразвития. За их необоснованное завышение компания получит предупреждение о необходимости снизить цены. Если оно будет проигнорировано, в отношении нее могут завести уголовное дело, следует из законопроекта.

Кроме того, антимонопольное ведомство предлагает внести в административный кодекс (КоАП) поправки, предусматривающие штрафы для юридических лиц за резкое повышение цен без экономического обоснования — до 0,03% от суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тысяч рублей).

В самой ФАС «Известиям» пояснили, что рассчитывают с помощью предлагаемых мер «оперативно пресекать недобросовестное поведение» отдельных игроков рынка. Надзорное ведомство считает, что этот закон необходим на время — до конца 2024 года.

В каких регионах цены на курицу выросли сильнее всего: инфографика

Причиной разработки законопроекта стало значительное подорожание куриных яиц и мяса курицы в 2023 году. В конце октября Минсельхоз предлагал ввести полугодовой запрет на экспорт пищевого яйца и отдельных видов мяса птицы, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. По данным ведомства, по сравнению с 2022 годом куриные яйца подорожали на 24%, а отдельные виды курятины — на 25,3%. Как сообщил Росстат, за минувшую неделю яйца выросли в цене на 4,2%, а куриное мясо подешевело на 0,1%.

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявил RTVI, что резкие скачки цен на продукты в российских магазинах связаны с процессом согласования стоимости товаров между производителями и розничными сетями.