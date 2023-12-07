Резкие скачки цен на продукты в российских магазинах связаны с процессом согласования стоимости товаров между производителями и розничными сетями. Об этом в интервью RTVI заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Скачки цен, которые видит население, <…> упираются в то, что предприятия просят откорректировать прейскурант, ретейл не соглашается. Потом накапливается вот эта экономика издержек, которая заставляет уже все предприятия по категории останавливать поставки, потому что они в убыток не могут работать, и происходит скачок, который замечает население», — пояснил Востриков.

По его словам, если бы процесс согласования цен был проще, то при росте себестоимости товара на 1 рубль «ни один покупатель даже не заметил бы этих изменений». «А когда это уже не 1 рубль, а 20-30 рублей, тогда да, тогда, естественно, это все замечают», — подчеркнул Востриков.

По мнению директора «Руспродсоюза», «гораздо проще и логичнее было бы просто построить IT-систему», с помощью которой ритейлеры бы видели, какие товары лучше продаются.

Востриков в интервью RTVI также назвал инфляцию «нормальным процессом». Он объяснил рост цен на продукты подорожанием логистики, дефицитом рабочей силы и вненалоговыми платежами, которые вводит государство.