Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в интервью RTVI рассказал, почему растут цены на продукты, как меняются пищевые предпочтения россиян, будет ли эффективным государственное регулирование цен и кто следит за качеством товаров, попадающих на полки магазинов.

О причинах роста цен

Востриков назвал несколько причин роста цен на продукты. По его словам, еще во время пандемии коронавируса «очень сильно пошатнулось мировое разделение труда», выросла стоимость международной логистики, сильно дорожало продовольствие по всему миру, затем были введены санкции.

«Последний раз, когда мы смотрели за год, в среднем внутренняя логистика у нас поднялась на 35%, по некоторым направлениям участники отмечают 60-70%, это удорожание чисто логистики», — сообщил Востриков.

«Если мы рассматриваем пищевую промышленность, то в годы, когда международное разделение труда нам преподносилось как норма, большинство предприятий перешли на импортное оборудование, ориентируясь на то, чтобы конечный продукт был конкурентоспособен с любыми лучшими мировыми образцами продуктов питания. И, соответственно, выбиралось то оборудование, которое считалось в мире самым надежным», — говорит Востриков.

Сейчас же, по его словам, «проблема даже специалистов привезти из-за рубежа», которые будут обслуживать это оборудование. Кроме того, из-за падения курса рубля предприятия столкнулись с нехваткой трудовых мигрантов.

«Сложился некоторый дефицит рабочей силы. Естественный путь, которым предприятие может на это повлиять, — это повышать заработную плату», — пояснил Востриков. Но, повышая зарплату, производитель повышает издержки, что опять же приводит к увеличению цены, рассуждает директор «Руспродсоюза».

«И есть еще то, что называется вненалоговыми платежами, которые на самом деле носят практически характер тех же налогов, потому что за них установлена ответственность. Это такой же регулярный платеж, по которому предприятие должно отчитываться», — отмечает Востриков.

В целом, по его словам, с ценами «ничего нового не происходит», они «растут постоянно».

«Мировая финансовая система построена на ссудном проценте, соответственно, многие отрасли развиваются на кредиты: взял рубль — должен вернуть его с процентами. Поэтому инфляция — это нормальный процесс в принципе в мировой системе», — заявил Востриков.

О том, какие продукты дорожают

Наиболее болезненно потребители воспринимают подорожание курицы и яиц, поскольку «это самый дешевый белок, который население может купить на рынке», говорит Востриков. «Если говядина — это больше все-таки для гурманов и для любителей, свинина несколько опускалась перед этим в цене <…> Рыба у нас не настолько доступная», — рассуждает он.

Растут также цены на фрукты, молочную продукцию, кондитерские изделия, отмечает Востриков. А вот крупы, за исключением риса, подешевели по отношению к прошлому году, говорит директор «Руспродсоюза».

«Если мы будем рассматривать макароны, картофель, морковь, они опять же дешевле. Картофель, например, сейчас находится на минимуме шестилетнем», — добавил Востриков.

При этом меняются предпочтения российских потребителей.

«Если мы посмотрим последние 6-7 лет, все аналитики и эксперты говорили о том, что реальные доходы населения слабеют. Это первый год, когда поменялся тренд, и за счет некоторых категорий служащих доходы реальные стали прирастать. По крайней мере, по статистике Росстата это так. Можно было бы не согласиться и сказать, что лукавая статистика, но мы видим как раз рост потребления мяса», — говорит исполнительный директор «Руспродсоюза».

В целом, по его словам, поведение потребителей меняется разновекторно. В частности, растет популярность дискаунтеров. «Я думаю, через год-два это уже будут тысячи магазинов, потому что это востребовано», — прогнозирует он.

Покупатели отслеживают, когда магазины устраивают акции со скидками на товары, некоторые «ходят по нескольким магазинам, чтобы собрать более дешевый набор продуктов», утверждает Востриков. Растет также спрос на специализированные магазины — рыбные, алкогольные и так далее. Фиксирует некоторое снижение потребление алкоголя.

«Но здесь очень сложно сделать вывод о снижении потребления спиртного. Здесь мы в параллели видим пиковые продажи самогонных аппаратов», — заметил Востриков.

О возможности госрегулирования цен

На вопрос, как влияют на производителей призывы депутатов регулировать цены, Востриков ответил: «Есть определенная нервозность. Естественно, после таких заявлений депутатов антимонопольная служба проводит проверку».

Он утверждает, что не знает случаев, когда ФАС находится нарушения, поскольку «монополии на продовольственном рынке практически нет».

«Наверное, честнее было бы, если вы устанавливаете цену, то вы сами и производите. Потому что очень хорошо дирижировать, руководить и задавать цену для бизнеса, который несет издержки, который либо выпускает продукцию, либо не выпускает. Бизнес не может работать в убыток по определению», — рассуждает Востриков.

По его словам, риски того, что власти перед выборами могут попытаться «обуздать» цены, есть.

«Хотя обычно эта борьба несильно радует своими результатами. Потому что у нас действительно экономика издержек, и просто так никто из предприятий не может изменить цену», — отметил Востриков.

О предложении Генпрокуратуры по ГОСТУ упаковки

В ноябре Генпрокуратура сообщила, что добилась внесения изменений в ГОСТ на пищевые продукты. Теперь продавцы продуктов первой необходимости, которые самовольно меняют фасовку товаров в сторону уменьшения, не смогут маркировать свои продукты знаком ГОСТ. По новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 г, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 мл. Таким образом предполагается бороться со шринкфляцией — уменьшением упаковки товара при сохранении его цены.

По словам Вострикова, участники рынка были «несколько обеспокоены» подобными заявлениями. «Но с учетом того, что сейчас уже есть разъяснения и Росстандарта, и Минпромторга, рынок немножко успокоился. Дальше посмотрим», — отметил он.

«Если государство заинтересовано, задайте правильные правила игры либо новые ГОСТы. Потому что если разработан новый ГОСТ, то у производителя 365 дней на то, чтобы к нему адаптироваться <…> Если государство однозначно говорит, что эти дискретные значения должны быть, и они будут внесены в те ГОСТы, которые содержатся на упаковке, тогда должно быть задано время, не меньше года, на то, чтобы предприятия пищевой промышленности адаптировались и выпускали продукцию отраслевую по ГОСТам в этих дискретных упаковках», — рассуждает Востриков.

О качестве продуктов

Востриков связал случаи, когда в купленных продуктах обнаруживаются посторонние предметы, с «потребительским терроризмом».

«Найти в печенье либо в другом продукте какой-то инородный предмет — это невозможно, не подкинув его уже дома», — утверждает он.

По его словам, чтобы стать поставщиком федеральной сети, предприятие проходит аудит. «У нас предприятия обычно для собственной безопасности работают по ХАССПу, проходят производственный контроль. Заключают договор с сетью, приезжают уже от сети проверяющие либо, опять же, уважаемые аудиторские компании и проводят еще производственный аудит», — говорит Востриков.

Такие проверки проводятся ежегодно, уверяет он. «Если вы работаете, допустим, с десятью сетями, у вас десять производственных аудитов за год проходит. Ну, представляете, чтобы при таком количестве проверок предприятия ни одна аудиторская фирма не проверила защиту производственной линии от попадания сторонних предметов? Это невероятно просто», — заявил Востриков.

О «халяльных» продуктах

В октябре кондитерская фабрика «Красный Октябрь» получила первый в России халяльный сертификат на часть своей продукции, в том числе на шоколад «Аленка», конфеты «Грильяжные» и «Птичье молоко», горький шоколад «Бабаевский элитный». Термин «халяль» используется для обозначения правильно приготовленной и разрешенной мусульманам пищи. Такие продукты не должны содержать свинину или кровь. В кондитерских изделиях категории «халяль» не должно быть молочной сыворотки, молочного белка, алкоголя, желатина (Е441), кармина (Е120), глицерина (Е422) и эмульгаторов ряда Е471—Е478.

Востриков говорит, что на внутреннем рынке растет спрос на продукты с такой маркировкой — потребители считают, что такие товары прошли дополнительную проверку на качество.

«Многие предприятия рассматривают и получают сертификаты, для того чтобы выходить на внешние рынки, а там очень много мусульманских стран, в которые ты не войдешь даже без этого сертификата», — добавил Востриков.

Об уходе иностранных производителей

Востриков утверждает, что уход иностранных компаний из-за военной операции на Украине не сказался на рынке продуктовых товаров.

«По ощущениям, это где-то всего 5% предприятий иностранных (может быть, 10%), которые заявили и ушли с рынка. И мы не уверены, что они выиграли, потому что завтра вернуться на рынок будет гораздо сложнее», — говорит он.

«По «пищевке» у нас всегда было отечественных продуктов питания на уровне 85-98%, наверное, надо смотреть по категориям. Понятно, что самый отечественный фрукт банан мы у себя не сможем вырастить даже в районе Сочи, он все равно будет к нам поставляться <…> Понятно, что предложение импортное какое-то будет, но по «пищевке» действительно было довольно-таки спокойно — то, что мы накормим население в любом случае», — заключил Востриков.