Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), говорится в пресс-релизе СК.

«По данным следствия, в 2021 — 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — сообщили в ведомстве.

Во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были найдены и изъяты «денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши».

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

О задержании начальника Главного управления кадров Минобороны России, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 13 мая сообщили военкоры и Z-блогеры. Телеграм-канал «Рыбарь» писал, что на рабочем месте Кузнецова прошли следственные действия, при этом самого его в этот момент там не было.

По данным ВЧК-ОГПУ, Кузнецова задержали утром 13 мая в доме в Истринском районе Подмосковья. Собеседник телеграм-канала отметил, что в «момент штурма» в доме находился сам генерал-лейтенант и его жена, которая ранее работала в комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии РВСН и других структурах Минобороны.

Как пояснял «Рыбарь», со сменой министра обороны в ведомстве начались «предсказуемые чистки», в том числе в отношении людей, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах».

С мая 2010 по май 2023 года Юрий Кузнецов возглавлял 8-е управление Генштаба (Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности российских вооруженных сил. В 2023 году он был назначен на должность начальника Главного управления кадров военного ведомства. Согласно сайту Минобороны России, Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и другими медалями. Генерал также является заслуженным военным специалистом и кандидатом технических наук.