Военкоры и Z-блогеры сообщили о задержании руководителя Главного управления кадров Минобороны России, генерал-лейтенант Юрия Кузнецова. Телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что на рабочем месте Кузнецова прошли следственные действия, при этом самого офицера там не было.

Кузнецов с мая 2010 по май 2023 года возглавлял 8-е управление Генштаба (Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности российских вооруженных сил. В 2023 году генерала назначили руководить Главным управлением кадров военного ведомства.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — пишет «Рыбарь».

По мнению авторов канала, со сменой главы военного ведомства с Сергея Шойгу на Андрея Белоусова начались «предсказуемые чистки в Минобороны», в том числе в отношении людей, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах». Однако в чем могут обвинять Кузнецова и какие эпизоды ему инкриминируются — неизвестно.

«Может быть, речь идет о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации (все же „утечки“, в том числе и документов особой важности, — это, увы, реальность)», — предполагает «Рыбарь».

Кроме того, о задержании Кузнецова пишут каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». Они отмечают, что уголовное дело может может иметь «не коррупционный характер», как в случае с арестованным замминистра обороны Тимуром Ивановым, а «окрас государственной измены” из-за его прошлого места работы.

Министерство обороны России о задержании или аресте Кузнецова не сообщало.