Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента (АП). Антон Вайно переназначен главой АП, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и секретарь Совбеза России Николай Патрушев переходят на должности помощника президента.

Сергей Кириенко и Алексей Громов сохранили должности первых заместителей главы администрации президента.

С должности помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались заместителями главы АП.

На должности помощников президента России, кроме Дюмина и Патрушева, назначены: Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков.

Полномочным представителем президента в федеральных округах сохранили свои должности. В Центральном федеральном округе переназначен Игорь Щеголев, в Северо-Западном федеральном округе — Александр Гуцан, в Южном федеральном округе — Владимир Устинов, в Северо-Кавказском федеральном округе — Юрий Чайка, в Приволжском федеральном округе — Игорь Комаров, в Уральском федеральном округе — Владимир Якушев, а в Сибирском федеральном округе — Анатолий Серышев.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назначена советником президента. Бывший помощник президента Игорь Левитин также стал советником Путина, на него возложены обязанности спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.