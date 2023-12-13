Российское правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импорт яиц в страну, пишут «Известия» со ссылкой на участвующий в совещаниях Минсельхоза и Минпромторга источник на рынке.

Информацию о подписании соответствующего протокола газете подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, добавив, что идея обнуления импортных пошлин на яйца также получила поддержку правительственной комиссии по тарифно-таможенному регулированию.

В Минэкономразвития уточнили, что действующая ввозная пошлина на яйца составляет 15%. Предполагается, что льготные нулевые пошлины будут действовать в период с 1 января по 30 июня 2024 года, за который поставщики успеют импортировать 1,2 млрд яиц.

Источник «Известий» пояснил, что целью этой льготы является формирование на внутреннем рынке предложения товара, достаточного по объему для снижения цен. В Минэкономразвития добавили, что таким образом можно будет «сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения, и инициативу уже поддержала Евразийская экономическая комиссия.

В Минсельхозе подчеркнули, что обнуление импортных пошлин на яйца — это «оперативная мера» для насыщения внутреннего рынка. В ведомстве сообщили, что уже ведутся переговоры с поставщиками из дружественных стран об увеличении объема поставок, и выразили надежду на стабилизацию цен в течение ближайшего месяца.

С начала 2023 года, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 42,41%. В течение недели с 28 ноября по 4 декабря цены на них выросли на 4,2%. В середине ноября ФАС заявляла, что проверит обоснованность повышения стоимости куриных яиц, а потом предложила ввести временные штрафы за необоснованное повышение цен. 8 декабря генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам провести проверку деятельности производителей и продавцов на предмет завышения цен.