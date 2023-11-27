Басманный суд Москвы приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 4 годам шести месяцам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщает корреспондент RTVI из суда.

Первоначально приговор должны были огласить на заседании 24 ноября, но его перенесли на 27 ноября. Прокуратура запрашивала для Баязитовой 14 лет колонии, для Архаровой ― 13 лет. На оглашение приговора пришел депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов, в августе он предлагал изменить Баязитовой меру пресечения из-за ее проблем со здоровьем.

Защита просила оправдать обвиняемых. Потерпевший Александр Ушаков просил суд приговорить их к условным срокам, писала Baza 25 ноября со ссылкой на адвоката Елену Федулову. В разговоре с РБК она сообщила, что Ушаков отказался от предложения компенсировать ему моральный вред со стороны Архаровой.

«Он сказал, что ему никаких компенсаций не надо, что он просто принимает извинения Архаровой и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сказала адвокат. Она уточнила, что Архарова признала вину в полном объеме и извинилась перед Ушаковым. Баязитова не сделала ни того, ни другого, но потерпевший просил снисхождения и для нее.

Баязитова и Архарова с 10 августа 2022 года находятся в СИЗО. Баязитова просила перевести ее под домашний арест, чтобы ухаживать за больной матерью. У самой журналистки диагностированы сахарный диабет, гипертония и глаукома.

Баязитова и Архарова были администраторами телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия». По версии следствия, они вымогали у Ушакова 1,2 млн рублей за отсутствие негативных публикаций о нем (так называемый «блок»). В частности речь шла об информации о судимости Ушакова по обвинению в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). По делу также проходила пиар-менеджер Инна Чурилова. В июле 2023 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.