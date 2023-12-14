Российская армия улучшает свое положение «практически на всем протяжении линии соприкосновения» в зоне военной операции на Украине. Об этом во время прямой линии заявил президент Владимир Путин.

«Практически на всем протяжении линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. На всем протяжении идет улучшение положения наших войск», — подчеркнул Путин.

Говоря об украинском контрнаступлении, Путин заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «нигде ничего не получилось». По его словам, последней попыткой контрнаступления была попытка ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Путин считает, что удержание позиций на левом берегу Днепра в Крынках — это «истребление своих людей [для украинской армии]». «Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец, ведь для того, чтобы туда подать личный состав, используют только лодки, но они же [находятся] под огнем артиллерии <…> и других средств поражения», — указал российский глава.

Путин добавил, что российские военнослужащие на этом участке несут только санитарные потери, в то время как у Украины, по его словам, «десятки погибших».

Кроме того, Путин выдвинул предположение, что сама идея контрнаступления была связан только с политическими мотивами.

«Это связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показать, что у ВСУ есть какие-то шансы добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями какого-либо успеха в рамках так называемого контрнаступления», — заявил президент России.

Путин считает, что «это глупо и безответственно со стороны политического руководства [Украины]». «Но это их дело», — подчеркнул президент России.