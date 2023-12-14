Президент России Владимир Путин указал на разницу происходящего в ходе конфликтов на Украине и в секторе Газа, отметив, что на Украине «ничего подобного нет». Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста турецкого агентства Anadolu.

«И все здесь присутствующие, и все всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного в Украине нет», — сказал Путин.

Происходящее в секторе Газа президент назвал катастрофой.

В конце ноября Путин упоминал конфликты на Украине и Ближнем Востоке в одном контексте на саммите G20. Он отметил, что лидеры некоторых стран в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Президент России, комментируя это, задался вопросами, «как может не потрясать» «кровавый переворот на Украине в 2014 году», военные действия на Донбассе, а также «истребление гражданского населения» в секторе Газа.