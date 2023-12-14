В ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что «не понаслышке» знает о частных военных компаниях, поскольку дети некоторых людей из его окружения «воевали в ЧВК».

«У меня есть среди близких моих связей, чьи дети воевали в ЧВК, среди тех людей, которые меня окружают, работают рядом со мной, были близкие люди, некоторые ушли из жизни», — объяснил глава государства.

Вопрос о ЧВК задал Путину бывший участник боевых действий из Икситима Новосибирской области, который заключал контракт с частной военной компанией, а по возвращении получил отказ всех инстанций в оформлении статуса ветерана.

Президент признал, что такая проблема действительно существует, поскольку ЧВК в России «формально юридически» не существуют и «не предусмотрены законом», а контракты с участниками боевых действий в рамках таких компаний с государством не заключались.

«С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих ЧВК. К сожалению, выплаты осуществлялись наличными, и это тоже большая проблема. Сложно установить даже списочно личный состав ЧВК», — поделился Путин.

По его словам, все существующие в этой сфере пробелы «не должны были быть допущены Министерством обороны».

«Их права должны быть восстановлены, они имеют право на все социальные льготы. Это моя принципиальная позиция. Я не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать, Минобороны это знает, правительство это знает», — подытожил президент.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что за последнее время в рамках масштабной кампании по привлечению граждан к заключению контрактов с Минобороны на добровольной основе ряды Вооруженных сил пополнили 486 тысяч человек. «Поток мужчин, которые готовы защищать интерсы Родины с оружием в руках, не сокрашается — по полторы тысячи человек ежедневно [набирается] по стране», — сказал президент.