Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова стало одним из «тяжелейших проколов» российских спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — сказал глава государства.

Путин отметил, что гибель Кириллова не была «единичным случаем» и напомнил об убийстве журналистки Дарьи Дугиной летом 2022 года. Подобные нападения он назвал «признаками террористического характера режима в Киеве».

В рамках прямой линии глава государства поблагодарил журналиста NBC за то, что тот, задавая вопрос о Кириллове, употребил слово «покушение». По словам президента, тем самым он «косвенно признал, что это — террористический акт».

«Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты — в отношении многих граждан Российской Федерации», — пояснил Путин.

Также Путин обратил внимание на то, что западные журналисты не выступали с осуждением нападений на россиян.

«И в [Курской области] сейчас, когда они расстреливают мирных граждан, <…> и на других территориях России, убивали журналистов, ваших коллег, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали — я сейчас не вас имею ввиду лично, а от западного журналистского корпуса — ни разу не слышали осуждения подобных терактов. Я вам благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили», — сказал российский лидер.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва самодельного устройства, которое было встроено в самокат, припаркованный рядом с домом генерала. Устройство было приведено в действие дистанционно. Вместе с Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов. По подозрению в совершении теракта был задержан гражданин Узбекистана.

Журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе, в котором она возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово. В ФСБ заявили, что исполнителем убийства выступила гражданка Украины Наталья Вовк.