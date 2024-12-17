Вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым при взрыве в Москве погиб его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщила агентству ТАСС жена погибшего офицера Наталья.

«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет», — сказала она.

По словам Натальи, ее муж был большим патриотом. Как пишет ТАСС, он вместе с агентством и фондом «Русское наследие» занимался передачей гуманитарной помощи военным. В одной из таких акций он принял участие в ноябре, отмечается в материале.

Советник гендиректора ТАСС, руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев заявил, что Поликарпов дружил с Кирилловым с юности и «всегда выполнял то, что говорил».

«Илья был очень ответственным и порядочным, <…>. Он жил своей работой и семьей. Нам его будет очень не хватать, большая для нас потеря», — сказал он.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва около дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий у подъезда. Источник ТАСС в оперативных службах утверждает, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Кириллов и Поликарпов погибли мгновенно после взрыва, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только ее констатировать», — приводит агентство слова собеседника.

Reuters, «Би-би-си» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что Кириллов погиб в результате спецоперации СБУ. В то же время на публичном уровне украинские власти отрицают причастность к гибели генерала. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к убийство Кириллова, и связал произошедшее с «внутренними разборками».

16 декабря, за день до гибели Кириллова, СБУ заочно предъявила генералу подозрение в том, что он якобы отдал приказ использовать химическое оружие против украинских военных.