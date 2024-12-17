Погибшие в результате подрыва на Рязанском проспекте в Москве — генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — говорится в сообщении ведомства.

Игорю Кириллову было 54 года, он занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России с 2017 года. Также генерал-лейтенант принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».

Под руководством Кириллова специалисты 48 ЦНИИ Минобороны России совместно со специалистами НПО «Синтол» в феврале 2020 года разработали набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «PЦР-РВ-2019-nCoV».

Взрыв в жилом дома на юго-востоке Москвы произошел утром 17 декабря, погибли два человека. Как пишет SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побито три машины.

Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Столичная прокуратура также контролирует установление обстоятельств происшествия.