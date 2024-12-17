На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, предварительно, два человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Два человека погибли», — отметил собеседник агентства.

По данным «112», погибли двое мужчин военнослужащих. Взрыв прогремел, когда они заходили в подъезд.

Как пишет SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побито три автомобиля. По данным телеграм-канала, СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.

Baza отмечает, что, по предварительной информации, погиб генерал-лейтенант и его помощник.

Официального подтверждения этих данных пока нет.

В пресс-службе прокуратуры Москвы позже сообщили, что ведомство контролирует «установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте, в результате которого погибли двое мужчин».

«На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.