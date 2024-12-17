Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают Reuters, «Би-би-си» и «Украинская правда» со ссылками на источники в ведомстве.

По утверждению собеседников изданий, самокат со взрывчаткой сдетонировал, когда Кириллов с помощником заходили из подъезда дома на Рязанском проспекте.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к гибели генерала Кириллова, и связал его убийство с «внутренними разборками».

Накануне убийства, 16 декабря, СБУ заочно предъявила Кириллову подозрение в том, что он якобы отдал приказ использовать химическое оружие против украинских военных. В официальном заявлении спецслужбы говорится, что генерал якобы «ответственен за массовое применение» такого оружия на восточном и южном фронтах.

В начале октября Великобритания ввела против Кириллова санкции за «содействие в запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием». Кириллов в свою очередь неоднократно обвинял ВСУ в применении химического оружия. В частности он утверждал, что на Украине действуют курируемые США биолаборатории, где изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Генерал также заявлял, что ВСУ используют токсичные вещества на фронте и для проведения терактов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство Кириллова, заявила, что он много лет «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва около дома на Рязанском проспекте. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий у подъезда. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Кириллову было 54 года, он занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России с 2017 года. Также генерал-лейтенант принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».