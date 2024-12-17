Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов, погибший утром 17 декабря, системно, с фактами на руках много лет «разоблачал преступления англосаксов», сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — написала она.

По словам представителя ведомства, Кириллов работал бесстрашно и не прятался за спинами.

«Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — добавила Захарова.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник.

54-летний Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России с 2017 года. Также генерал-лейтенант принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».

Как пишет SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побито три автомобиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Столичная прокуратура также контролирует установление обстоятельств происшествия.