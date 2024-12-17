Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов. Генерал большую часть жизни посвятил военной карьере. В числе прочего он был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий. Чем еще запомнился Игорь Кириллов — в материале RTVI.

От командира взвода до начальника войск РХБЗ

Игорю Кириллову было 54 года. Он родился родился 13 июля 1970 года в Костроме. Там же в 1991 году с отличием окончил высшее военное командное училище химической защиты. Сразу после выпуска из учебного заведения начал военную карьеру: сначала проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск (1991-1994 годы), а затем — в Московском военном округе.

С 1995 года Кириллов прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. В период с 2005 по 2007 год был слушателем Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

С 2009 года Кириллов служил на различных должностях в Управлении войск РХБЗ ВС России. В 2014 году был назначен начальником Военной академии РХБЗ, в 2017-м возглавил войска РХБЗ.

Кириллов в должности главы войск РХБЗ

На посту начальника войск РХБЗ Кириллов выполнял «многие сложные государственные задачи» в России и за рубежом — в том числе антитеррористические, проблема разоблачения провокаций «белых касок» в Сирии, ликвидация последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера и др.

Под руководством Кириллова специалисты 48 ЦНИИ Минобороны России совместно со специалистами НПО «Синтол» в феврале 2020 года разработали набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «PЦР-РВ-2019-nCoV».

Кириллов принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которая предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств.

В 2021 году Кириллову присвоили звание Героя труда с вручением знака особого отличия — золотой звезды «Герой Труда Российской Федерации». Награду генерал-лейтенанту вручал тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.

Также Кириллов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Разоблачал преступления англосаксов»: громкие заявления Кириллова

Кириллов неоднократно делал различные громкие заявления. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, генерал-лейтенант много лет с фактами на руках «разоблачал преступления англосаксов».

В 2022 году Кириллов заявил о курируемых США украинских биолабораториях, которые изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Он утверждал, что «военно-биологические проекты на Украине ведут не только США, но и ряд их союзников по блоку НАТО». Украинскую территорию генерал называл «полигоном для разработки компонентов биологического оружия» и «тестирования новых образцов фармакологических препаратов».

В 2023 году Кириллов заявлял о планах США доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника. Также он объяснял рост заболеваемости птичьим гриппом в России миграцией зараженных птиц из Украины.

Кириллов заявлял, что ВСУ используют токсичные вещества на фронте, а также для проведения терактов. В августе 2024 года он говорил, что США начали активно включать Молдову и Румынию в схемы перевозки биоматериалов с Украины, а в октябре предупреждал о подготовке Украиной провокаций с отравляющими веществами.

В последний раз с докладом Кириллов выступал 5 ноября. В частности, он рассказал, что на Украине было потеряно 68 источников ионизирующего излучения. По его словам, это классифицируется как радиационная авария. Тогда же Кириллов заявил, что в рамках военной операции удалось предотвратить реализацию Украиной собственной ядерной программы.

16 декабря, за день до гибели Кириллова, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила генерала в «приказе применять химическое оружие» против ВСУ.