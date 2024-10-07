Украина готовит провокацию с применением химического оружия, в которой собирается обвинить Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. О брифинге с его участием рассказывается в телеграм-канале Минобороны.

По слова Кириллова, Киев собирается воспользоваться тем, что в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сейчас нет российских представителей, и добиться, чтобы их не осталось и в техническом секретариате.

Россия полностью уничтожила запасы химического оружия еще осенью 2017 года, сделав это под «тотальным контролем» ОЗХО, включая гендиректора организации, и инспекторов из западных стран, в основном из США, напомнил представитель Минобороны. В 2021 году эту информацию официально подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия», — заявил Кириллов.

Он упомянул сделанный в нынешнем году украинским постоянным представительством при Евросоюзе запрос к военному штабу ЕС о поставке 283 тысяч общевойсковых защитных комплектов и противогазов, а также по 500 тысяч пар защитных перчаток и противохимических пакетов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов на боевые отравляющие вещества.

Кириллов напомнил, что в 2023 году ВСУ уже получили от НАТО более 55 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 600 тысяч ампул с антидотами от фосфорорганических соединений и 750 тысяч флаконов с препаратами для детоксикации производных синильной кислоты, люизита и иприта.

Еще одним признаком подготовки провокации глава российских войск химзащиты назвал деятельность Национальной академии наук Украины (НАНУ), которая за последние два года активно работает над созданием соединений, позволяющих устранять последствия применения нервно-паралитических (VX, зарин и зоман) и кожно-нарывных (иприт) боевых отравляющих веществ.

По словам Кириллова, Вашингтон в курсе готовящейся провокации. Доказательством этого российский генерал считает заявление официального представителя США в ОЗХО Николь Шампейн, которая в июле предупредила о намерении «поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре».

«По аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов», — спрогнозировал Кириллов.

США неоднократно обвиняли Россию в том, что она применяет химическое оружие на территории Украины. В 2023 году Россия, наоборот, обвиняла США в подготовке провокации с применением химоружия на Украине. После вторжения ВСУ в Курскую область глава региона Алексей Смирнов утверждал, что украинские военные используют химоружие в Беловском районе.

В июне Кириллов утверждал, что на Украину ввозят компоненты для создания «грязной» бомбы. При этом профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявлял Инфо24, что Киев вряд ли решится применить этот вид боеприпасов.