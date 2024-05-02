У Вашингтона есть информация о том, что Россия применила отравляющее вещество хлорпикрин в рамках боевых действий на Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, в котором ведомство поясняет введение санкций в отношении Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и других российских военных структур.

«Госдепартамент пришел к выводу, что Россия использовала химическое оружие хлорпикрин против украинских войск в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», — говорится в заявлении Госдепа.

Использование подобных веществ не является единичным эпизодом, указывает Госдеп. Применение химикатов, «вероятно, связано с желанием выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя», говорится в сообщении.

Российские официальные лица пока не комментировали заявление Госдепартамента.

Хлорпикрин впервые применила Германия во время Первой мировой войны. Представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях оказывают удушающее действия, вызывая неконтролируемые конвульсии мышц диафграгмы. Не относится к нервно-паралитическим — наиболее опасным — отравляющим веществам. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила хлорпикрин в свой перечень запрещенных боевых отравляющих веществ.

В среду, 1 мая, Минфин США расширил антироссийские санкции, включив в соответствующий список Войска радиологической, химической и биологической защиты (РХБЗ), НИИПА (Научно-исследовательский институт прикладной акустики) и 48-й ЦНИИ Минобороны России. Эти структуры, как утверждает американская сторона, якобы имеют отношение к разработке химического и биологического оружия. В то же время в перечень внесены еще четыре компании, которые, как считает Вашингтон, содействуют работе этих организаций.

Москва и Киев ранее неоднократно обвиняли друг друга в применении отравляющих веществ на линии соприкосновения. В частности, Минобороны России утверждало, что в июне 2023 года в районе запорожского Работино по российским военным был применен беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином.