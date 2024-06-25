На Украину ввозятся отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы». Об этом в ходе брифинга заявил 25 июня генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил (ВС) России Игорь Кириллов.

По его словам, у российского военного ведомства есть оперативная информация о ввозе на Украину «для дальнейшей утилизации» радиохимических веществ, которые «превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств».

«Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак», — сказал Кириллов.

Он утверждает, что «данные вещества могут быть использованы для создания так называемой “грязной бомбы”». Она в дальнейшем может быть применена «под чужим флагом», добавил Кириллов.

В России уже не впервые говорят о том, что Украина якобы может пойти на применение «грязной бомбы» (обычно под этим понятием подразумевается наиболее простой в техническом плане тип радиологического оружия. — Прим. RTVI).

В частности, о том, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы», в октябре 2022 года заявил тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу.

Агентство РИА Новости в тот период утверждало, что цель такой провокации состоит в том, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения «и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

В Вашингтоне опасались, что осенью 2022 года Москва намеренно распространяла информацию о планах Украины применить «грязную бомбу». В Белом доме не исключали, что Россия хотела использовать эти обвинения против Украины как предлог для нанесения ядерного удара. Об этом в марте сообщал телеканал CNN, который отмечал, что в конце того года США начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по Украине.