Киев пытается организовать провокацию с применением «грязной бомбы», чтобы изменить ход действий в зоне военной операции. Об этом Инфо24 заявил профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По словам Козюлина, он несколько раз слышал информацию о том, что на территорию Украины ввозят отработавшее ядерное топливо для создания «грязной бомбы» и проведения провокаций «под чужим флагом», но пока Киев «не решился применить «грязную бомбу»».

«Я думаю, что не решится, поскольку это уже анонсировано. Собственно говоря, подобные заявления и делаются именно для того, чтобы предотвратить такие провокации», — считает Козюлин.

Эксперт добавил, что украинская сторона пытается организовать провокацию с использованием химического оружия или «грязной бомбы», чтобы изменить в свою пользу ситуацию на поле боя в Донбассе. Положение ВСУ на линии соприкосновения Козюлин назвал «печальным».

«Все ожидают падения последних регионов Донбасса, которые еще находятся под украинскими властями, поэтому Киеву необходим сценарий, который перевернет шахматную доску. Если нет военных успехов, то можно придумать какую-то провокацию», — заключил он.

В октябре 2022 года Сергей Шойгу, возглавлявший тогда Минобороны России, заявил о том, что Украина может готовить провокацию с использованием «грязной бомбы».

Агентство РИА Новости в тот период утверждало, что цель такой провокации состоит в том, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения «и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

В Вашингтоне опасались, что осенью 2022 года Москва намеренно распространяла информацию о планах Украины применить «грязную бомбу», чтобы использовать эти обвинения в адрес Киева для прикрытия собственного ядерного удара.

В июне 2024 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у российского военного ведомства есть оперативная информация о ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и отходов химических производств, которые могут быть использованы для создания «грязной бомбы».