Убийство в Москве начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова могло стать следствием внутренней разборки, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он утверждает, что Киев не причастен к гибели генерала.

Комментируя убийство Кириллова, Подоляк заявил, что «Украина не использует методы террористических форматов».

«У нас все события на поле боя. <…> Решения по тому или иному генералу у нас принимаются на поле боя, а не где-то там», — сказал советник главы офиса Владимира Зеленского.

На вопрос о том, кто может стоять за убийством Кириллова, Подоляк сослался на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что генерал «разоблачал преступления англосаксов», в том числе в Сирии, Британии и на Украине. Украинский чиновник допустил, что «это внутренняя разборка».

За день до гибели Кириллова Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила генерала в «приказе применять химическое оружие» против ВСУ.

Утром во вторник, 17 декабря, произошел взрыв устройства, заложенного в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате подрыва погиб Игорь Кириллов и его помощник. Как пишет SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побито три автомобиля.

После гибели Кириллова СК возбудил дело по ст. 105, 205 и 222 УК (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Источники РБК, знакомых с ходом расследования, сообщили, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается диверсия со стороны Вооруженных сил Украины.