Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. Какие версии рассматривает следствие, откуда могла происходить слежка и как на убийство отреагировали в Госдуме — в материале RTVI.

Что произошло

Около 6 утра произошел взрыв рядом с подъездом жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил о гибели двух человек.

SHOT писал, что взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками были побиты три автомобиля.

Позже пресс-служба ГСУ СК по Москве подтвердила, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, в действие было приведено взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах писало, что мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила.

Территория вокруг дома, где произошло ЧП, оцеплена. Корреспондент ТАСС передает, что с места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства. На место прибыло руководство столичного главка МВД, продолжают работу следователи, врачи скорой помощи и сотрудники оперативных служб.

Как пишет РИА Новости, правоохранители обыскивают автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв.

Версии убийства

Источники РБК, знакомые с ходом расследования сообщают, что в качестве основной версии взрыва на Рязанском проспекте рассматривается диверсия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По их данным, на место взрыва выезжали взрывотехники ФСБ, они собрали материалы для экспертизы. Также были обследованы соседние здания и строения.

«Ъ» также пишет, что, по версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — ГУР Минобороны или СБУ.

«Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности. Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. На встречу с журналистами он собирался и сегодня», — отмечает издание.

Также есть версия, что террористическая атака могла готовиться к коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина, чтобы преступление буквально прогремело на весь мир, но по каким-то причинам ее перенесли на следующий день, отмечает «Ъ».

Игорю Кириллову было 54 года, он занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России с 2017 года. Также генерал-лейтенант принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Под руководством Кириллова специалисты 48 ЦНИИ Минобороны России совместно со специалистами НПО «Синтол» в феврале 2020 года разработали набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «PЦР-РВ-2019-nCoV».

Как выслеживали Кириллова

Baza пишет, самокат со взрывчаткой поставили перед подъездом у дома ЖК «Среда» около 4 утра.

«Однако подрывникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда. Делать это они могли несколькими способами», — говорится в публикации.

Согласно одной из версий канала, слежка могла вестись из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля. По другой версии — за подъездом, откуда должен был выйти Кириллов, следили из припаркованного во дворе автомобиля, отмечает Baza.

«Однако есть и третья версия. Это вероятный взлом камер ЖК «Среда». Предварительно, преступники смогли подключиться к камерам жилого комплекса, чтобы отслеживать выход жертвы и активировать взрывное устройство», — поясняет телеграм-канал.

«112» при этом пишет, что взрыв произвели дистанционно, по радиоканалу.

«Заряд, мощностью около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, заложили в урну у подъезда дома на Рязанском проспекте и затем ждали, пока офицер выйдет. Следствие не исключает, что на месте для слежки могла быть установлена камера», — отмечает телеграм-канал.

Расследование и реакция

Следователи СК квалифицировали гибель начальника войск РХБЗ как теракт.

«Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В Следственном комитете также отметили, что глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил RTVI, что Россия должна принять ответные меры после того, как в Москве при взрыве погибли генерал и его помощник. По мнению президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, так Киев мстит Москве за ее победы на фронте, и число таких трагедий в дальнейшем может возрасти.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что организаторы и исполнители преступления, в результате которого погиб Кириллов, будут найдены и наказаны, где бы они ни находились.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Кириллов системно, с фактами на руках много лет «разоблачал преступления англосаксов». Она отметила, что генерал работал бесстрашно и не прятался за спинами.