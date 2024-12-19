Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» впервые прокомментировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, назвав его терактом. Он также отметил, что западные СМИ не выступали с осуждением произошедшего.

Об этом Путин сообщил во время ответа на вопрос журналиста американского телеканала NBC, будет ли позиция России ослаблена в связи с СВО, ситуацией в Сирии и «недавней гибелью генерала».

«Об убийстве генерала Кириллова. Вы сказали “покушение”. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. <…> Режим в Киеве неоднократно их совершал. Мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобных терактов. Но я вам благодарен хотя бы за то, что вы об этом вспомнили», — сказал российский лидер.

Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Кириллова. Он отметил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы работают «эффективно и быстро» по делу об убийстве генерала.

Отвечая на вопрос о том, является ли убийство Кириллова «еще одной пересеченной красной линией» и планируется ли снабдить охраной руководство Минобороны, Песков сказал, что Москва знает заказчиков теракта и борется с ними.

Убийство генерала Кириллова

Генерал и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва у подъезда дома на Рязанском проспекте. По данным СК и ФСБ, самодельное взрывное устройство было встроено в припаркованный около дома самокат и было приведено в действие дистанционно. Подрыв снимался на камеру, спрятанную в автомобиле каршеринга, который стоял недалеко от места теракта.

По подозрению в исполнении теракта задержан гражданин Узбекистана. На видео допроса, опубликованном ФСБ, мужчина заявил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и привел в действие взрывное устройство, убившее Кириллова и Поликарпова. По словам задержанного, ему обещали $100 тыс. и европейский паспорт. Мужчине вменяется теракт (ч. 2 ст. 205 УК), убийство (ч. 2 ст. 105), незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1).

Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство Кириллова было операцией Службы безопасности Украины (СБУ).