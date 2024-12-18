В СК подтвердили задержание подозреваемого по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова — это гражданин Узбекистан 1995 года рождения. Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов», — сообщила Петренко.

По ее словам, в целях наблюдения за местом проживания военнослужащего подозреваемым был арендован автомобиль каршеринга, где он установил камеру видеонаблюдения.

«Съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие», — отметили в СК.

Петренко добавила, что за совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 тысяч и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что уроженец Узбекистана был задержан в деревне Черное в Балашихинском городском округе Подмосковья. Он проходит по делу по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. З ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря. Они находились у подъезда многоквартирного дома на Рязанском проспекте, когда прогремел взрыв. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).

Видео взрыва, убившего Кириллова и Поликарпова, одномоментно опубликовали несколько крупных украинских новостных телеграм-каналов. Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство российского генерала было операцией Службы безопасности Украины (СБУ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство Кириллова, заявила, что он много лет «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».