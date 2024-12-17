Съемка подрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, велась через заднее стекло автомобиля каршеринга, припаркованного около дома на Рязанском проспекте. Робот-сапер, изучавший машину после теракта, извлек оттуда завернутый в тряпку объектив, наведенный на подъезд, сообщили RTVI очевидцы.

Спецслужбы устанавливают владельцев всех автомобилей во дворе, рассказали собеседники RTVI. В ночь на 17 декабря шел обильный снегопад, предположительно один из сообщников подходил чистить стекло у машины каршеринга.

По данным Mash, автомобиль, где робот обнаружил камеру, оставили у подъезда дома на Рязанском проспекте несколько дней назад. Объектив завернули в тряпку, «чтобы техника не бросалась в глаза», пишет канал.

По данным Shot, арендатора машины установили и в ближайшее время доставят на допрос. По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше, при этом они могли не знать друг о друге, предполагает канал.

Автомобиль каршеринга эвакуировали на спецстоянку, после чего будет проведена экспертиза, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Видео взрыва, убившего Кириллова и Поликарпова, одномоментно опубликовали несколько крупных украинских новостных телеграм-каналов. Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство российского генерала было операцией Службы безопасности Украины (СБУ).

Взрыв прогремел утром 17 декабря, когда Кириллов и Поликарпов находились около подъезда. По данным Следственного комитета, взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле дома. По словам источника ТАСС, предположительно самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК).