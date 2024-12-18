Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры допроса гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

На кадрах мужчина говорит, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. По его словам, он купил самокат, а через несколько месяцев «приехали вещи для бомбы», которые он «тоже принимал».

«Всех готовили, поставили рядом с домом генерала. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», — сказал подозреваемый.

По словам мужчины, за исполнение теракта ему якобы обещали $100 тыс. и европейский паспорт. Подозреваемого задержали в деревне Черное Балашихинского городского округа Подмосковья. Как утверждает Shot, задержанный ― 29-летний Ахмад Курбанов. В Москве он работал в чайхане.

В Следственном комитете сообщили, что мужчина разместил самодельное взрывное устройство на электросамокате, который припарковал у подъезда дома Кириллова. Для наблюдения за домом был арендован автомобиль каршеринга, в в котором подозреваемый, по версии СК, установил камеру наблюдения.

Съемка транслировалась организаторам теракта онлайн в украинский город Днепр, заявили в ведомстве. Задержанный дистанционно привел взрывное устройство в действие после того, как ему поступил видеосигнал о выходе Кириллова и Поликарпова из подъезда, считают в СК.

Подозреваемому вменяется теракт (ч. 2 ст. 205 УК), убийство (ч. 2 ст. 105), незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1, ч. З ст. 223.1).

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва у подъезда дома на Рязанском проспекте. Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство было операцией Службы безопасности Украины (СБУ). Кириллов неоднократно обвинял ВСУ в применении химического оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генерал много лет «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».