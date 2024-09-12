Гражданка Украины Наталья Вовк, которую обвиняют в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, служила в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Вовк Н. П., обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления против жизни в составе организованной группы, имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины», — сказано в материалах дела.

Вовк заочно предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

29-летняя дочь философа-традиционалиста Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года. Ее машина взорвалась на Можайском шоссе в тот момент, когда женщина возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово. 22 августа ФСБ объявила, что выяснила имя исполнителя и что это гражданка Украины Наталья Вовк. По данным спецслужбы, сразу после убийства Дугиной женщина уехала на автомобиле в Эстонию.

Ведомство также опубликовало видеозапись, на которой видно, как Вовк якобы пересекает пограничный контроль, а также как заходит в подъезд многоквартирного дома, где Дугина снимала квартиру.

5 октября The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что американские спецслужбы считают, что убийство журналистки санкционировала «часть украинского правительства». По информации газеты, властям США не было известно о готовящейся операции и официальные лица страны «упрекали» Киев, так как подобные действия могут привести к эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не имеет к убийству Дугиной никакого отношения.