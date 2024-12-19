Для сокращения числа мигрантов в России необходимо поднимать производительность труда в отдельных отраслях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, зачем регионы вводят ограничения по использованию труда мигрантов при том, что в экономике не хватает рабочих рук.

Вопрос о мигрантах глава государства назвал крайне чувствительным и констатировал нехватку рабочих рук в стране. Для восполнения дефицита специалистов он призвал развивать технологии, параллельно привлекая жителей из стран-партнеров, знакомых с российской культурой.

«Выход какой? Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — сказал глава государства.

Путин также предложил усилить работу со странами, из которых люди едут работать в Россию, чтобы этих людей готовили для такой работы, в частности, обучали в русских школах языку, законам и российской культуре.

«Необходимо ужесточать требования к мигрантам, чтобы те уважали страну, в которой проживают», — отметил он.

Вместе с тем он заявил о необходимости соблюдения баланса: чтобы приезжих не ущемляли, но и чтобы они не создавали проблем для местных жителей.

Президент напомнил, что недавно был принят закон о запрете принимать в российские школы детей иностранцев, не владеющих русским языком. Он поддержал этот закон, отметив, что непонятно, как учить таких детей вместе с остальными или кто будет платить за то, что их отдельно учили русскому.

Кроме того, глава государства пока не видит необходимости в создании отдельного ведомства для работы с мигрантами. Путин предложил укреплять такую структуру в рамках МВД России. При этом он допустил, что в дальнейшем при необходимости может быть создано отдельное ведомство, которое будет заниматься и правоохранительными вопросами миграции и культурными.