Ведущие прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сообщили, что самые популярные обращения россиян связаны с ростом цен на продукты. По словам главы государства, на росте цен сказались санкции, но есть и недоработки властей.

Президент заявил, что знает о росте цен на масло в регионах. Говоря о причинах, он отметил, что в стране постоянно растет потребление.

«У нас каждый год увеличивается производство молока, увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33-34% в некоторых регионах, примерно так, может где-то и больше», — отметил Путин.

По словам Путина, производство продуктов при этом растет не такими же темпами. Также на ситуацию повлияли собранный урожай и мировые цены, которые выросли за этот год.

«Конечно, в известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются [на росте цен], потому что удорожают логистику<…> Но есть и субъективные [факторы], есть и недоработки наши», — сказал президент.

Он также назвал рост цен «вещью неприятной», но выразил уверенность, что при сохранении макроэкономических показателей российские власти с ситуацией справятся.