Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий для призывников и контрактников, участвующих в боевых действиях в Курской и Белгородской области, направлен в правительство. Об этом RTVI рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что военные, которые сейчас действуют на линии соприкосновения, получат положенные выплаты «даже задним числом», в том числе за подбитую технику.

В августе Нилов и его коллега Дмитрий Вяткин разработали законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий военнослужащим (призывникам и контрактникам), которые сейчас выполняют боевые задачи в приграничных зонах Курской и Белгородской областях. Документ пока еще не внесен в Госдуму, сейчас он направлен в правительство.

«Я обращусь с просьбой ускорить предоставление заключения, потому что концептуально мы то, что предложили, это то и есть, надо быстрее принимать. И президент уже поставил задачу публично, что надо сделать так, чтобы закон имел обратную силу, то есть распространить все на период начала августа», — сказал собеседник RTVI.

Позднее он уточнил, что инициатива может быть принята уже в весеннюю сессию.

В сентябре стало известно, что некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции. Нилов тогда заявил RTVI, что передаст Минобороны информацию об этой проблеме.