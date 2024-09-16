Некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции. Депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Ярослав Нилов заявил RTVI, что передаст Минобороны информацию об этой проблеме.

«По моим сведениям, в Минобороны в этом направлении работа идет. Считаю, что урегулирование вопроса статуса требует урегулирования на законодательном уровне, а что касается других поставленных вопросов — это на уровне нормативно-правового регулирования. Мы существующую проблему доведем до Министерства обороны для ее проработки и решения», — сказал он.

Нилов заявил, что готов помогать гражданам, которые обратятся к нему по этому вопросу. «Помогать будем всегда по всем обращениям, если это граждан наших беспокоит, волнует, они чувствуют несправедливость, им в чем-то отказывают, обязательно будем действовать, это наша работа», — сказал парламентарий.

Он добавил, что вместе с депутатом Дмитрием Вяткиным подготовил поправки, распространяющие статус ветеранов боевых действий на срочников, в том числе на тех, которые находились в Курской области, когда началось вторжение ВСУ.

О каких проблемах с выплатами идет речь

Телеграм-канал Verum Regnum утверждает, что к бойцам, которые получили ранения во время боев в Курской области, где с 10 августа действует режим контртеррористической операции (КТО), приходят военные следователи, чтобы «оформить все так, чтобы их лечили и делали им выплаты так же, как тем, кто воюет на СВО».

«Они вынуждены проводить долгий опрос и оформлять кучу бумаг, чтобы раненый боец получил то, что ему положено. А без этого следствия он ничего не получит», — говорится в посте.

Подобные процедуры, по утверждению авторов канала, связаны с тем, что Курская область не относится к зоне военной операции. Минобороны России официально эту информацию не комментировало.

В случае ранения, не повлекшего за собой наступления инвалидности, участнику КТО выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей. Если ранение привело к инвалидности, размер пособия составляет 300 тыс. рублей. Для сравнения, раненный участник СВО может рассчитывать на единовременную выплату в размере 3 млн рублей — то есть в 30 раз больше, чем за ранение, полученное в рамках КТО. В случае гибели участника КТО его семье полагается компенсация в размере 600 тыс. рублей, тогда как семьи погибших бойцов СВО могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 5 млн рублей и региональную доплату.

«Вы такие выписки из приказов не получите»

Юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин, заявил RTVI, что проблемы с выплатами военнослужащим в Курской области связаны с тем, что после начала вторжения ВСУ в приграничный регион режим контртеррористической операции (КТО) был введен не сразу. Поэтому военным приходится подтверждать, что они участвовали в боях.

По словам Латынина, сложности, с которыми сталкиваются бойцы, связаны с особенностями законодательства. В частности, он привел в пример федеральный закон о ветеранах боевых действий, который, как отметил юрист, периодически обновляется.

«В него вносятся данные о том, что ветеранами боевых действий могут быть признаны те, кто участвовали в боях в определенный период, например, в Курской, Брянской или других областях. С учетом того, что в Курской области был введен режим КТО, тем, кто участвовал в боях, сейчас нужно подождать обновления законодательства и иметь на руках выписку из приказа о том, что они там были», — пояснил Латынин.

Эта выписка вместе с рапортом, фотографиями и другими документами отправляется на подпись командиру части, продолжил юрист. Такой алгоритм касается тех, кто остается на службе, добавил Латынин. Те же, кто уволился со службы, направляют пакет документов в военкомат.

Латынин также рассказал о сложностях, с которыми он сам сталкивается в похожих случаях.

«К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что отдельным призывникам некоторые нерадивые командиры говорят: «Вы такие выписки из приказов не получите». Но тут важно отметить, что говорить может каждая собака. И если призывник не получит такую выписку из приказа, то дальше в суд может быть подан групповой иск от трех и более человек. В суде они доказывают, что в определенный период находились на территории Курской области, где принимали участие в боях, в том числе во время введения режима КТО. И они будут свидетелями друг другу», — сказал юрист.