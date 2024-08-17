Несколько жителей Суджи, которые после захода ВСУ в Курскую область экстренно выехали из своих домов и живут сейчас в других российских регионах, рассказали корреспонденту RTVI, что им отказали в обещанной правительством единовременной выплате. По их словам, проблема носит массовый характер: деньги не могут получить “целыми семьями”.

“У меня большая компания друзей [из Суджи], они и их семьи подавали заявления на выплаты 10, 15 тысяч [рублей]. Пришли деньги единицам, из моей компании — трем людям. Кому-то ничего не пришло, кому-то отказы. Например, мне. С формулировкой: “В заявлении отсутствует информация о месте фактического нахождения после убытия с территории проживания”, — сообщила RTVI суджанка Мария (имя изменено).

Для уехавших после начала боевых действий жителей Суджанского, Кореневского, Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Льговского, Рыльского, Хомутовского районов Курской области правительство неделю назад запустило на “Госуслугах” функцию подачи заявления на единовременную выплату 10 тысяч рублей. Кроме этого, они вправе подать заявку на компенсацию при утрате имущества, за вред здоровью в результате ЧС. Также предоставляется единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального характера.

“Кто-то уехал в Таганрог, кто-то указывал Белгород, кто-то Курск. Многим пришли отказы”, — говорит Мария.

“Сегодня Паша (имя изменено) ходил в МФЦ Нижегородской области. Пришел отказ. Мне вообще ничего не пришло. Они [сотрудники] сказали, что им информация о том, что вообще есть такие выплаты и на них будут претендовать люди, [поступила] буквально пару дней назад, у них никаких полномочий нет. Так же людям в Санкт-Петербурге сказали”, — поделилась с RTVI суджанка Виолетта (имя изменено).

Более 3 тысяч человек за прошедшие сутки уехали из приграничных территорий Курской области, заявил на состоявшемся 17 августа брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров. По его словам, два муниципальных района были эвакуированы, какие именно — он не уточнил.

171 пункт временного размещения (ПВР) уехавших жителей Курской области работает в 24 российских регионах, там находится около 10 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей. Больше 6 тысяч человек размещены в ПВР в самой Курской области.

Власти Курской области рассказали о проблемах с выплатами эвакуированным жителям

За сутки в регион прибыло 160 тонн гумпомощи, которая распределяется по ПВР. Всего после введения режима ЧС в Курскую область доставили около 1900 тонн гумпомощи.

Врио министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов сообщил, что правительство контролирует цены на социально значимые товары. “В связи с ведением боевых действий не работают объекты торговли на занятых территориях”, — констатировал представитель региональной администрации.

Он добавил, что в курских магазинах увеличился выбор товаров с длительным сроком хранения, а в некоторых торговых точках Льговского и Рыльского районов снизился ассортимент “в связи с тем, что предприниматели временно сократили частоту поставки товаров”.

В районах, попавших под эвакуацию и подверженных риску боевых действий, магазины работают не везде, продукты поставляются по заявкам.

“Основные причины закрытия магазинов — отсутствия персонала. Работники покинули место проживания”, — пояснил Аксенов. В Большесолдатском районе, например, хлеб поставляют главы сельсоветов по заявкам жителей. В некоторых населенных пунктах магазины работают по 2-4 часа в день.

Аксенов сообщил, что направил в правительство предложение поддержать бизнес на пострадавших территориях — перенести сроки сдачи налоговой отчетности, оплаты налогов, страховых взносов, коммунальных услуг. Предпринимателям, чье имущество пострадало или было уничтожено, финподдержка будет оказана только после “безопасного доступа на территорию” для оценки ущерба, предупредил врио министра.

Татьяна Акиншина