Работающие в Курской области продуктовые ритейлеры зафиксировали цены на весь ассортимент товаров, которыми торгуют, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Пресс-релиз имеется в распоряжении RTVI.

В заявлении организации уточняется, что к инициативе по «временной заморозке» цен в регионе присоединились «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Лента» и METRO. По словам главы президиума АКОРТ Игоря Караваева, распределительные центры этих торговых сетей работают в «специальном режиме с усиленным пополнением запасов товаров первой необходимости».

Караваев заверил, что на данный момент «обеспеченность товарами в регионе оценивается как устойчивая, запасов достаточно» для «бесперебойного снабжения населения продуктами первой необходимости».

В ассоциации сообщили, что магазины закрываются только в «самых крайних случаях» — при объявлении эвакуации населения, возникновении прямой угрозы безопасности персонала и посетителей или при отсутствии возможности подвозить товары.

Караваев уточнил, что торговые сети передали в качестве гуманитарной помощи жителям Курской области более 300 тонн товаров первой необходимости и продуктов, в том числе — в пункты временного размещения эвакуированных в других регионах, в частности, в Московской области.

Ранее Минцифры сообщило, что после введения режима ЧС федерального масштаба мобильная связь, в том числе интернет и СМС-сообщения, стала для жителей Курской области бесплатной. Сегодня, 16 августа, ЦБ России порекомендовал банкам, предоставившим ипотечные кредиты на покупку жилья в приграничных регионах, прощать их в случае, если объект недвижимости оказался полностью разрушен в результате боевых действий.