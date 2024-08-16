Центральный банк (ЦБ) России на фоне обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей рекомендовал банкам простить ипотечные долги жителей этих регионов, чье жилье было полностью разрушено. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, в случае «полного разрушения помещений» кредиторам следует «рассмотреть возможность полного прощения долга». Если речь идет о частичном разрушении жилья, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на год без начисления процентов.

«Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях», — сказано в сообщении.

Кроме того, ЦБ рекомендует кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до года без начисления процентов.

Ранее на этой неделе ЦБ разъяснил особенности получения кредитных каникул для заемщиков приграничных областей. Как сообщил регулятор, жители, которым пришлось эвакуироваться из зоны ЧС или которые «в результате произошедших событий» потеряли имущество, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев.

Право на отсрочку имеют заемщики, чей размер кредита не превышает 15 млн рублей — по ипотеке, 1,6 млн — по автокредитам, 150 тыс. — по кредитным картам или 450 тыс. — по остальным кредитам и займам.

В начале недели президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил главе государства, что количество обстрелов региона сохраняется примерно на одном уровне — до 90 раз в неделю; глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об учащении обстрелов.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов на фоне вторжения ВСУ в этот регион доложил Путину, что ситуация «сложная». По словам Смирнова, украинские военные взяли под контроль почти 30 населенных пунктов региона.

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО). Обстановку в Курской и Белгородской областях признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.