Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Белгородской области, сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков. В регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности доложили о ситуации в регионе.

По словам министра, в регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

Куренков отметил, что нельзя допускать фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. В связи с этим он поручил федеральной антимонопольной службе принять активное участие в этой работе.

«Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле», — сказал глава МЧС.

Режим ЧС федерального уровня предусматривает в упрощенном порядке принятие решений о выделении из федерального бюджета материальной помощи людям, финансирование мероприятий, направленных на размещение людей, их обеспечение всем необходимым в ПВР, а также позволяет ускоренно принимать меры, направленные на дополнительную защиту граждан.

В МЧС пояснили, что при таком режиме пострадавшим полагается финансовая помощь:

единовременная материальная помощь — 15 тыс. рублей;

в случае частичной утраты имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей;

при полной — 150 тыс. рублей;

родственникам погибших выделят 1,5 млн рублей;

получившим средний или тяжкий вред здоровью — 600 тыс. рублей;

в случаях легкого вреда здоровью будет выплачено 300 тыс. рублей.

Накануне на всей территории Белгородской области была объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что это было сделано с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. По его словам, обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной.

12 августа глава Белгородской области на совещании в президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество обстрелов региона со стороны ВСУ резко увеличилось. По его словам, за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду, в целом же «очень сильно возросло» как количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и число атак беспилотников.