На всей территории Белгородской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, это сделано с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Глава региона отметил, что обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной.

«Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня», — сказано в сообщении губернатора

Гладков отметил, что в детских лагерях за пределами области находится 5 тыс. детей. По его словам, с начала года, отдохнули 33 тыс. белгородских детей.

С 9 августа в Белгородской области наряду с Курской и Брянской действует режим контртеррористической операции. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, такой режим был введен для обеспечения «безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями» со стороны Украины.

12 августа глава Белгородской области на совещании в президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество обстрелов региона со стороны ВСУ резко увеличилось. По его словам, за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду, в целом же «очень сильно возросло» как количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и число атак беспилотников.

«Резко в 2024 году растет количество разрушений, повреждений жилья в целом. У нас за 2,5 года пострадало более 30 тысяч домов и квартир, сейчас мы восстановили 25 тысяч», — сказал Гладков.

Гладков отметил, что самая тяжелая ситуация складывается в Шебекино, откуда уехали порядка 50—70% населения. В 2024 году в городе пострадали почти 300 человек, 36 погибли, в день происходит 3-5 атак, в основном из ствольной артиллерии и РСЗО, 3-5 домов получают повреждения, добавил губернатор.

Он также сообщил президенту, что ВСУ уничтожают технику, из-за чего власти зачастую не в состоянии оказывать медицинскую помощь или восстанавливать электроснабжение.

Вечером в этот же день был полностью закрыт въезд в Краснояружский район Белгородской области. Глава администрации муниципалитета Андрей Миськов пояснил, что это вынужденная временная мера, необходимая для безопасности граждан.

Накануне, 13 августа, Гладков несколько раз передавал об атаках БПЛА, есть разрушения. В области также объявлялась ракетная опасность.

Утром 14 августа губернатор сообщил, что два пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью дронов. «Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате нескольких атак БПЛА по многоквартирному жилому дому произошло возгорание одной квартиры и обрушение плит. Также повреждена линия газоснабжения», — говорится в сообщении Гладкова

Он добавил, что в селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории частного дома.