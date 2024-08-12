Въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью закрывается с понедельника, 12 августа. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Андрей Миськов в своем телеграм-канале.

По его словам, это вынужденная временная мера, необходимая для безопасности граждан.

«Оперативная обстановка в нашем районе остается напряженной. В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт», — написал Миськов.

Он также отметил, что следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества будут бойцы самообороны. Кроме того, им поручат кормить оставленных на участках домашних животных. Для этого, в частности, местным жителям нужно дополнительно оповестить главу района и оставить заявку на уход за животными.

Утром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с усилением активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах принято решение об эвакуации жителей Краснояружского района в более безопасные места.

Через несколько часов после этого Андрей Миськов рассказал, что оперативно из района удалось вывезти 11 тысяч жителей. По его словам, в районе «на рабочих местах» остались примерно 500 человек, включая администрацию.

Краснояружский район Белгородской области на севере граничит с Беловским районом Курской области, в котором в этот день, 12 августа, также объявили эвакуацию жителей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщал, что ВСУ в Беловском районе применили химическое оружие.

Во время совещания с Путиным Смирнов рассказал, что из приграничных районов области уже вывезли 121 тыс. жителей, также должны быть эвакуированы еще 180 тысяч человек. В то же время, по его словам, под контролем ВСУ в Курской области оказалось 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек. По словам главы региона, сейчас об этих людях ничего не известно.

Вторжение в Курскую область началось рано утром 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Согласно дневной сводке Минобороны России за 12 августа, российские военные «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ».