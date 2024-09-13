До конца года в Курской области можно ожидать еще несколько «масштабных стычек» с подразделениями ВСУ. Такое мнение высказал в разговоре с RTVI бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, комментируя продвижение российских войск в приграничном регионе.

«То, что курское сражение является своего рода решающим для летней и осенней кампании, это факт. И то, что после него должны быть предприняты обеими сторонами какие-то более решительные действия для того, чтобы приблизить условно эндшпиль, это тоже факт. Но до Нового года, я думаю, что нас ожидает не одна и не две подобного рода, назовем их условно, масштабных стычки», — порассуждал эксперт.

По его словам, интенсивность ударов в зоне боев в приграничье наращивается.

«Более того, грамотно выстроенная система огневого поражения и обороны позволяет выводить из строя даже перебрасываемые в Курскую область резервы [ВСУ] с других направлений», — указал автор «Рыбаря».

Как отметил Звинчук, ВСУ не проводят контратаки на Запорожском и Белгородском направлениях, «потому что они «были вынуждены части вливать в “курскую мясорубку”».

По мнению эксперта, сейчас не стоит делать прогнозы возможного исхода боев в Курской области, их длительности и сроков завершения. Он отметил, что и Минобороны России изменило подход к подаче информации.

«У нас в Министерстве обороны выбрали такой информационный курс: пока не получится точно закрепиться в отдельных населенных пунктах и взять их под полный контроль, спешить и заявлять о победных реляциях не стоит, чтобы потом не сесть в лужу», — пояснил Звинчук.

11 сентября участник боевых действий в Курской области сообщил RTVI, что в результате операции морпехов и подразделений ВДВ были заняты восемь курских населенных пунктов, которые были подконтрольны ВСУ, еще два — окружены. На следующий день Минобороны России отчиталось о взятии под контроль десяти населенных пунктов в приграничном регионе.

13 сентября российское военное ведомство сообщило об отражении попытки украинских сил прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что российские войска «начали контрнаступательные действия», и указал, что «всё идет по <…> украинскому плану».

О том, что бои в Курской области станут «решающими» для хода боевых действий на Украине, а текущий год «завершит всю кампанию», ранее заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.