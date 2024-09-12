Минобороны России подтвердило, что российские войска вернули под контроль десять населенных пунктов в Курской области. Об этом говорится в дневной сводке ведомства 12 сентября.

«В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск “Север” в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки российские военные отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки и отразили четыре попытки прорвать российскую границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, добавили в Минобороны.

В лесах «продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп», пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщается в сводке ведомства.

За сутки российские военные отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, сорвали попытку атаки в направлении Ольговки и отразили четыре попытки прорвать российскую границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, добавили в Минобороны.

В лесах «продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп», пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, сообщается в сводке ведомства.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники.

О том, что российские военные освободили 10 населенных пунктов в Курской области, накануне, 11 сентября, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Участник боевых действий в этом регионе говорил RTVI, что в результате операции морпехов и подразделений ВДВ в Курской области были заняты восемь населенных пунктов и еще два — окружены.