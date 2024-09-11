С дневного времени 10 сентября вплоть до полуночи в Курской области проходила операция морпехов и подразделений ВДВ, в результате которой были заняты восемь населенных пунктов и еще два — окружены. Об этом RTVI рассказал российский военнослужащий, принимающий участие в боевых действиях в этом регионе.

«Морпехи атаковали с юга, мы зашли с севера. Противник был дезорганизован, так как пропустил переброску наших резервов и не ожидал атаки большой бронеколонной. Успех был закреплен нашими ВКС и артой, которые сорвали все попытки подтянуть резервы из Сумской в Курскую область», — рассказал собеседник RTVI.

По его словам, контроль установлен над селами Снагость, Гордеевка, Викторовка, 10 Октября, Внезапное, Бяхово, Комаровка, Апанасовка. Еще два села скоро также будут под контролем российских ВС, там в окружение попали несколько отрядов ВСУ, уточнил военнослужащий. Речь идет о населенных пунктах Краснооктябрьское и Вишневка.

Одновременно военный призвал не торопить события и не называть эту операцию контрнаступлением.

«Противник отброшен на проблемном участке, теперь, чтобы удерживать под контролем Глушковский район, у нас есть сухопутный коридор. Это еще не контрнаступление, а скорее укрепление нашей обороны. Будем и дальше выдавливать их с территории, пока не могу предположить, где они упрутся, но то, что это произойдет — уверен», — сказал он.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов 11 сентября заявил, что российские войска вернули контроль над порядка 10 населенными пунктами в Курской области. По его оценке, обстановка «хорошая».

Минобороны 11 сентября сообщило, что в Курской области взяты в плен 10 украинских военнослужащих. В оборонном ведомстве утверждают, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 военных.

Атака ВСУ на Курскую область началась в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, в безопасные районы переселили более 150 тыс. жителей Курской области. Российские военные телеграм-каналы 10 сентября сообщили о начале контрнаступления в этом регионе.