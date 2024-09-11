Российские войска вернули контроль над порядка 10 населенными пунктами в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По его оценке, обстановка «хорошая».

«У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов агентству ТАСС.

В своем телеграм-канале он сообщил, что есть пленные. Ранее Алаудинов выражал мнение, что бои в Курской области станут «решающими» для хода боевых действий на Украине. По его версии, текущий год «завершит всю кампанию».

Минобороны 11 сентября заявило, что в Курской области взяты в плен 10 украинских военнослужащих. В оборонном ведомстве утверждают, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 350 военных.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается об «отражении попытки вторжения ВСУ»; российские военные телеграм-каналы 10 сентября сообщили о начале контрнаступления в этом регионе.

Уехали более 150 тыс. человек

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 11 сентября сообщил на итоговой коллегии Минсельхоза, что в безопасные районы переселили более 150 тыс. жителей региона. По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, прогнозная сумма ущерба агропромышленному комплексу — десятки миллиардов рублей, и она увеличивается, добавил Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября говорил, что ВСУ хотят «бессрочно удерживать» взятую под контроль территорию в Курской области в рамках «плана победы». По словам Зеленского, Украина не планирует захватывать земли в Курской области и привносить туда украинский уклад, однако «на данный момент эта территория нужна [украинской стороне]».

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область «масштабной провокацией». Глава государства полагает, что Украина пыталась путем этой атаки отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось». Говоря о «плане победы» Киева, в Кремле заявляли, что Россия «продолжает специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей».