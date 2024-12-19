Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции подчеркнул, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области (они получают их как участники контр-террористической операции, а не специальной военной операции).

«Бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контр-террористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО, они должны получать те же деньги. Выплаты таким военнослужащим пересчитают задним числом»,— пообещал президент.

Путин также отметил, что не будет называть дату, когда Вооруженные силы Украины выбьют из Курской области, но сомнений в этом нет.

«Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой», — сказал он.

В случае ранения, не повлекшего за собой наступления инвалидности, участнику КТО выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей. Если ранение привело к инвалидности, размер пособия составляет 300 тыс. рублей. Для сравнения, раненный участник СВО может рассчитывать на единовременную выплату в размере 3 млн рублей — то есть в 30 раз больше, чем за ранение, полученное в рамках КТО. В случае гибели участника КТО его семье полагается компенсация в размере 600 тыс. рублей, тогда как семьи погибших бойцов СВО могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 5 млн рублей и региональную доплату.

В сентябре стало известно, что некоторые бойцы, участвовавшие в боях в Курской области, сталкиваются с затруднениями при получении выплат от государства, так как территория боевых действий в приграничном регионе не относится к зоне военной операции. Депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Ярослав Нилов заявил RTVI, что передаст Минобороны информацию об этой проблеме.

Юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин, пояснил, что проблемы с выплатами военнослужащим в Курской области связаны с тем, что после начала вторжения ВСУ в приграничный регион режим КТО был введен не сразу. Поэтому военным приходится подтверждать, что они участвовали в боях.