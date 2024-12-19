Россия готова пойти на переговоры и подписать мирное соглашение с легитимными властями Украины, заявил российский президент Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам главы государства, действующая власть на Украине нелегитимна, поскольку президентский срок Владимира Зеленского истек в мае 2024 года.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность — мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с [Владимиром] Зеленским», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что в Конституции Украины не говорится о возможности продления полномочий президента в условиях военного положения без проведения новых выборов. Единственный орган власти на Украине, полномочия которого продлеваются при военном положении — это Рада, отметил Путин.

По словам президента, сейчас единственной законной властью на Украине обладают Рада и ее председатель, а потому только они от лица Киева могут подписывать соглашение с Москвой.

Путин также обратил внимание, что советники Зеленского, а также министры и главы украинских регионов также потеряли легитимность после окончания срока полномочий президента. Но, пока они остаются на местах, то являются «соучастниками режима» Зеленского.

«И все что они делают, исполняя его приказы, это значит, что они соучастники этой противоправной деятельности», — добавил Владимир Путин.

По словам президента, у России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной. База для них была заложена в 2022 году в Стамбуле, отметил глава государства.

Также Путин отметил, что действующими остаются его решения, озвученные в июне в ходе встречи с руководством МИД. Тогда он сказал, что для начала переговоров Киев должен вывести свой войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО. Зеленский назвал тогда предложение Путина ультиматумом.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова рассматривать «любые варианты мирных договоренностей» исходя из реалий, которые складываются «на земле». Поведение властей Украины, которые, по его словам, не хотят переговоров, президент назвал «иррациональным», но отметил, что «мяч на их стороне».

В ноябре Зеленский заявил о готовности к прекращению боевых действий в обмен на членство Киева в НАТО даже без возвращения утраченных украинских территорий. При этом само приглашение в Североатлантический альянс должно касаться всех международно признанных границ Украины, настаивает украинский президент.