Главное событие этой недели в Британии — объявление об отставке премьера Кира Стармера — совпало с 10-летием референдума о брекзите. 23 июня 2016 года чуть больше половины жителей Соединенного королевства проголосовали за выход из ЕС. Как изменилась с тех пор экономика страны и не жалеют ли британцы об историческом решении — в обзоре RTVI.

Что стало с экономикой Британии после брекзита

Брекзит продолжает оказывать заметное влияние на экономику Великобритании спустя почти десятилетие после выхода страны из Европейского союза. Эксперты отмечают, что последствия разрыва с ЕС по-прежнему отражаются на ключевых показателях.

Как пишет BBC, аналитики Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) оценили, что фактический экспорт оказался на 16,9% ниже, а импорт — на 16,1% ниже уровня, который мог бы быть достигнут, если бы сохранялась благоприятная динамика до 2016 года.

Хотя сейчас торговля между ЕС и Великобританией ведется без таможенных пошлин и квот, но излишняя бюрократия, которая возникла после брекзита, привела к «задержкам, дополнительным расходам и создала хлопоты для потенциальных клиентов». Это напрямую повлияло на снижение объемов торговли Великобритании с Евросоюзом.

Эксперты отмечают и снижение показателей инвестиций. По оценке бывшего независимого экономиста Банка Англии Джонатана Хаскела, после брекзита объем экономики Великобритании сократился на 29 млрд фунтов стерлингов (около 1,3%).

Согласно данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в Великобритании также демонстрирует заметное снижение после выхода страны из ЕС в 2020 году. Это видно по динамике 2016—2024 годов. Если в 2016 году рост ВВП на душу населения составлял 1,4%, то в 2020-м он упал до -10,2%. В 2024 году показатель был на уровне 0,1%.

«Такие экономические последствия отражают сочетание повышенной неопределенности, снижения спроса, разрозненного тайм-менеджмента и роста нерационального распределения ресурсов из-за затянувшегося процесса брекзита», — утверждает профессор Стэнфордского университета Николас Блум.

Несмотря на рецессию, в экономике Великобритании сохраняются и позитивные сигналы. По данным BBC, устойчивость демонстрирует сектор услуг — на него приходится более 80% ВВП страны. В то же время остается открытым вопрос: мог бы рост в этой сфере быть выше, если бы страна сохранила членство в ЕС.

«В развитых странах наблюдался бум в сфере услуг, и некоторые утверждают, что Великобритания могла бы добиться еще лучших результатов и без брекзита», — признают эксперты BBC.

Как британцы оценивают последствия брекзита

Политический редактор BBC опросила простых британцев, чтобы узнать, что они думают о последствиях брекзита.

«Я по-прежнему считаю, что нам лучше быть вне этой ситуации [ЕС], чем находиться в ней, потому что мы можем говорить сами за себя, а не позволять кому-то другому делать это за нас», — говорит пенсионер Иэн Фрейзер из Донкастера на севере Англии.

Но такое мнение разделяют далеко не все.

«Это была огромная ошибка. Ничего хорошего из этого не вышло», — считает 70-летняя Барбара Риган.

С ней согласны и многие молодые британцы.

«Я не думаю, что мы проголосовали бы за выход, особенно учитывая, что мое поколение теперь имеет право голоса. Многие из нас, вероятно, остались бы в ЕС», — признает Макс Авесон.

В 2016-м молодой человек не мог проголосовать, потому что был еще несовершеннолетним.

По мнению еще одной собеседницы BBC Дженис Фишер, брекзит вызвал раскол в обществе, но нужно продолжать дискуссии — в том числе о том, стоит ли Британии вернуться в Евросоюз.

Согласно недавнему опросу YouGov, сейчас почти 60% британцев считают, что брекзит был ошибкой, а 55% поддерживают идею вернуться в ЕС — но на прежних «эксклюзивных» условиях.

Британия вернется в ЕС?

«При правящей Лейбористской партии Британия будет сближаться с ЕС, но не вернется в ЕС», — рассказала RTVI руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Так же считает политолог-европеист Михаил Кучеров. По его мнению, возвращение Великобритании в ЕС маловероятно по трем причинам.

«Во-первых, Евросоюз больше не позволит кому-либо из стран-членов пользоваться привилегиями, какие были у Британии до брекзита: сохранение национальной валюты, невхождение в Шенгенскую зону и уплата усеченных членских взносов. Это подрывает авторитет блока в глазах небольших и небогатых государств, входящих в объединение», — поделился Михаил Кучеров с RTVI.

Во-вторых, по словам эксперта, даже сторонники сближения с ЕС в самой Британии выступают за сохранение высокой степени автономии и настороженно относятся к углублению европейской интеграции.

«Их также не устраивает стремление европейских элит отказаться от права вето при голосованиях и ввести принцип квалифицированного большинства», — отметил собеседник RTVI.

В-третьих, даже при наличии политической воли процесс вхождения заново королевства в Евросоюз «займет годы, если не десятилетия».

«В очереди на вступление в ЕС стоят страны Западных Балкан, Молдавия и Украина», — заключил Михаил Кучеров.