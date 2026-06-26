Бывший министр обороны России Сергей Иванов достойно исполнял свои обязанности. Об этом рассказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Министр обороны Иванов все же человек военный, из спецслужб. В принципе, я скажу, что он достойно исполнял свои служебные обязанности», — сказал он.

В разговоре с RTVI он также назвал его «достойным министром обороны для своего времени», о котором нельзя сказать ничего плохого.

О смерти Иванова в возрасте 73 лет ранее сообщила Единая лига ВТБ, где он занимал позицию почетного президента.

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье экс-главы Минобороны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал смерть Иванова «тяжелой и невосполнимой утратой» для всех, кто его знал.

«Светлая память о нем, его человеческом тепле, достоинстве, мудрости и преданности своему делу навсегда сохранится в сердцах тех, кто был рядом с ним», — заявил Дмитриев.

Сергей Иванов поступил на службу в КГБ, где работал в одном подразделении ленинградского управления с Владимиром Путиным, в 1975 году. Карьеру разведчика он завершил в должности первого заместителя директора Европейского департамента СВР.

В 1998 году Иванов перешел на службу в ФСБ, в 1999 году занял позицию секретаря Совета Безопасности. В период с 2001 по 2007 год занимал пост главы Министерства обороны. В преддверии президентских выборов 2008 года рассматривался как один из главных претендентов на пост главы государства.

С 2011 по 2016 год руководил администрацией президента, после чего перешел на позицию специального представителя Владимира Путина по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта, которую занимал до февраля 2026 года.