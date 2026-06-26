Ушел из жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов. Ему было 73 года.

О смерти Иванова пишет Единая лига ВТБ, почетным президентом которой Иванов являлся.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры», — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, а затем — Краснознаменный институт КГБ СССР. В 1975 году он поступил на службу в КГБ, где в одном подразделении ленинградского управления работал с будущим президентом Владимиром Путиным. Иванов служил в советской, а позже российской внешней разведке, в том числе за рубежом, и завершил карьеру разведчика в должности первого заместителя директора Европейского департамента СВР.

В 1998 году Иванов перешел в ФСБ, которую тогда возглавлял Путин, а в 1999 году стал секретарем Совета Безопасности. С 2001 по 2007 год он занимал пост министра обороны, в 2005 году совмещая его с должностью вице-премьера. В этот период Иванов считался одним из наиболее вероятных преемников Путина на президентских выборах 2008 года, однако выбор был сделан в пользу Дмитрия Медведева.

С 2011 по 2016 год Иванов руководил администрацией президента. Затем, вплоть до февраля 2026 года, занимал пост специального представителя главы государства по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта. Многие годы он оставался постоянным членом Совета Безопасности и возглавлял попечительский совет Российского военно-исторического общества.

Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». После начала вооруженного конфликта России и Украины он находился под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран.