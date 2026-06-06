Разведывательные данные Великобритании и других стран НАТО указывают на то, что Россия якобы может напасть на альянс в 2030 году. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя работу над планом увеличения инвестиций в оборону.

Он назвал этот документ приоритетным для правительства и пообещал опубликовать его до саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7―8 июля.

«И если вам нужно напоминание о важности этого события, то, согласно нашим разведывательным данным и данным других стран НАТО, нападение со стороны России на НАТО может произойти уже в 2030 году. Таким образом, вы можете убедиться в том, насколько это для нас важно и приоритетно», — заявил Стармер во время визита на оборонное предприятие Stark.

Премьер согласился с оценкой начальника штаба обороны Британии Ричарда Найтона, который заявил накануне, что Соединенное Королевство переживает «самый опасный период» со времен холодной войны.

Стармер назвал обеспечение безопасности важнейшей обязанностью премьер-министра.

«Сейчас это особенно важно, потому что не будет преувеличением сказать, что мы живем в более опасные и нестабильные времена, чем когда-либо в моей или вашей жизни», ― подчеркнул политик.

План инвестиций в оборону на 10 лет, разработанный по итогам обзора оборонного потенциала Великобритании, планировалось опубликовать еще в конце 2025 года. Задержка, как пишет Reuters, вызвана бюджетными разногласиями в правительстве.

В начале года британское Минобороны предупредило Стармера о нехватке финансирования в размере 28 млрд фунтов стерлингов ($38 млрд) на ближайшие четыре года. Поэтому 18 млрд фунтов, которые изначально планировалось выделить в рамках плана увеличения инвестиций в оборону, будет недостаточно, отмечали высокопоставленные британские военные.

При этом, по данным Times, правительство обсуждает уменьшение этой суммы до 15 млрд. Со стороны США такое падение показателей, «безусловно, будет воспринято как негативный сигнал», заявил газете американский чиновник.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Стармера и других европейских лидеров увеличить расходы на оборону и уменьшить зависимость от Вашингтона в вопросах европейской безопасности.

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Ричард Найтон 5 июня предупредил, что стране, которая в последние десятилетия сосредоточилась на подготовке к краткосрочным локализованным конфликтам, нужно быть готовой к более длительным военным действиям, как на Украине.

Найтон в частности указал на угрозу, якобы исходящую от России. По его словам, Москва «прощупывает, бросает вызов и проверяет оборону» Британии, а также «повышает ставки и рискует перейти черту».

Президент России Владимир Путин назвал сознательной провокацией заявления о возможности нападения на НАТО. По мнению главы государства, европейские страны делают это «с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на милитаризацию своих экономик».